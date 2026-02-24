diario as beiras
Coimbra

Júri propõe Mickael de Oliveira como diretor do Convento São Francisco em Coimbra

24 de fevereiro de 2026 às 10 h32
DR

O júri do concurso para programador do Convento São Francisco em Coimbra propôs, por unanimidade, atribuir o cargo ao antigo diretor do Teatro Oficina de Guimarães Mickael de Oliveira, mas município ainda não tomou decisão, que será “comunicada brevemente”.

A proposta de adjudicação e relatório preliminar, a que a agência Lusa teve acesso, foi assinada pelo júri no início de fevereiro, propondo que Mickael de Oliveira assuma o cargo de programador do Convento São Francisco, numa prestação de serviços de três anos, por um valor global de 108 mil euros.

Questionada pela agência Lusa sobre se a Câmara de Coimbra iria avançar com a proposta de adjudicação, a vereadora da Cultura, Margarida Mendes da Silva (PS/Livre/PAN), apenas referiu que “a decisão será comunicada brevemente”, sem esclarecer que decisão será essa.

Autoria de:

Agência Lusa

