José Augusto Cardoso Bernardes vence Prémio Joaquim de Carvalho com “A Oficina de Gil Vicente”

A obra A Oficina de Gil Vicente, de José Augusto Cardoso Bernardes, é a vencedora da 15.ª edição do Prémio Joaquim de Carvalho, instituído pela Imprensa da Universidade de Coimbra (IUC).

Em nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a universidade refere que “o galardão vai ser entregue numa cerimónia no dia 14 de outubro, a partir das 12H00, na Sala do Senado da UC”.

O Prémio Joaquim de Carvalho, no valor de 3000 euros, distingue trabalhos de investigação ou divulgação científica que tenham sido publicados pela Imprensa da Universidade de Coimbra no ano imediatamente anterior [a 15.ª edição reporta a obras editadas em 2023].

Este galardão, atribuído por um júri multidisciplinar,” homenageia uma figura ímpar da história da IUC: Joaquim de Carvalho, académico humanista, republicano e demoliberal, que foi o último diretor da Imprensa da UC antes da extinção decretada em 1934 pelo então primeiro-ministro António de Oliveira Salazar [a IUC só seria reativada em 1998]”, é descrito no documento.

A cerimónia de entrega do Prémio Joaquim de Carvalho vai ter intervenções da diretora da Imprensa da UC, Carlota Simões, do autor premiado, José Augusto Cardoso Bernardes, do Reitor da UC, Amílcar Falcão, e de António José Pereira Redondo, diretor executivo da The Navigator Company, empresa com forte ligação à Figueira da Foz (terra-natal de Joaquim de Carvalho) e que apoia a 15ª edição deste prémio.