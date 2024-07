Joe Biden apoia vice-presidente Kamala Harris como candidata presidencial democrata

O Presidente norte-americano, Joe Biden, declarou hoje “apoio total e recomendação” da sua vice-presidente, Kamala Harris, como candidata presidencial do Partido Democrata às eleições presidenciais nos Estados Unidos da América, pouco depois de ter anunciado a sua desistência.

“A minha primeira decisão como candidato do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente. E tem sido a melhor decisão que tomei. Hoje quero oferecer o meu total apoio e recomendação de Kamala para ser a candidata do nosso partido este ano”, lê-se numa mensagem de Biden publicada nas redes sociais.

“Democratas – é altura de nos unirmos e derrotarmos [Donald] Trump (candidato republicano). Vamos a isto”, instou na mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter) dirigida aos democratas e que inclui uma foto dos dois dirigentes máximos dos EUA.

Biden garantiu no texto que vai “concentrar” todas as suas “energias nas funções de Presidente” no que resta do seu mandato na Casa Branca.

Joe Biden anunciou este domingo o abandono da corrida às eleições presidenciais de novembro, por acreditar ser do “interesse” do Partido Democrata e do país.

O desempenho de Biden, 81 anos, no debate presidencial de final de junho levantou dúvidas sobre a sua capacidade de liderar uma campanha convincente para derrotar Trump.

O líder da Casa Branca de 81 anos, cuja condição de saúde tem vindo a ser questionada, indicou que vai explicar a sua decisão num discurso à nação.

Cerca de três dúzias de congressistas democratas já tinham defendido que Biden deveria abandonar a corrida, tal como quatro senadores democratas – Peter Welch (Vermont), Jon Tester (Montana), Martin Heinrich (Novo México) e Sherrod Brown (Ohio).

Hoje, o senador norte-americano Joe Manchin, antigo democrata e agora independente, juntou-se ao grupo dos que pediram a Biden para se afastar.

“Cheguei à decisão com o coração pesado de que acho que é hora de passar a tocha para uma nova geração”, disse na CNN o senador da Virgínia Ocidental.

Também alguns dos principais doadores do Partido Democrata suspenderam financiamentos, ou ameaçaram fazê-lo, enquanto Biden fosse o candidato.

Trump mantém uma vantagem de três pontos percentuais sobre o Presidente norte-americano, o democrata Joe Biden, a pouco mais de três meses das eleições presidenciais, segundo as últimas sondagens.

Uma compilação de sondagens publicada pela RealClearPolitics dá ao ex-Presidente republicano e magnata nova-iorquino 47,7% contra 44,7% do seu potencial adversário democrata, com base na média de uma dezena de sondagens concluídas entre 02 e 18 de julho, resultado que está em linha com a distância adquirida por Trump após o debate televisivo entre ambos no final do mês passado.

Sondagens como a da CBS News atribuem a Trump uma vantagem de cinco pontos (52% contra 47%), enquanto apenas a sondagem pública da rádio e televisão dos Estados Unidos, NPR/PBS, dá a Biden uma vantagem de dois pontos (48% contra 50%).

Outra sondagem, da ABC News e do Washington Post, deixa ambos empatados tecnicamente com 46%.

O portal recorda que, neste mesmo dia há quatro anos, as sondagens davam a Biden, então candidato democrata à Casa Branca, 8,7 pontos percentuais à frente de Trump, que ocupava a Sala Oval nessa altura.