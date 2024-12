IPN vai ajudar a valorizar a região através do uso de dados geoespaciais

O Instituto Pedro Nunes (IPN) e o Centro de Competências para a Informação Geoespacial (CGEO) assinaram ontem, no IPN, um protocolo de colaboração com o objetivo de fortalecer o tecido empresarial da região

O Instituto Pedro Nunes (IPN) vai ajudar a estimular a criação de novas empresas e à implementação de soluções inovadoras através da utilização de dados geoespaciais produzidos pela administração pública.

Este acordo surge no âmbito do protocolo assinado ontem, nas instalações da IPN Incubadora, entre o Centro de Competências para a Informação Geoespacial (CGEO) e o IPN, uma vez que estas duas entidades têm os mesmos interesses em áreas como a gestão do território, inovação tecnológica e o empreendedorismo.

O CGEO, liderado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), tem como objetivo reunir as entidades e toda a informação geográfica produzida na esfera da administração pública, em entidades como a Infraestruturas de Portugal (IP), Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) ou as Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP). O centro cria “standards” do ponto de vista da informação geográfica, disponibiliza-os enquanto suporte ao desenvolvimento das empresas para que tenham, nesta informação produzida com dinheiros públicos, uma alavanca do ponto de vista do desenvolvimento.

