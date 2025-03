Investigação sobre IA no jornalismo português da Universidade Nova com financiamento europeu

Um estudo nacional sobre inteligência artificial (IA) no jornalismo português, liderado pelo Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa (ICNOVA), vai receber 70 mil euros de financiamento europeu, anunciou a universidade.

O projeto desenvolvido no ICNOVA conta com o apoio financeiro do Fundo Europeu para os Media e Informação (EMIF) para realizar o primeiro grande estudo nacional sobre a aplicação de IA no jornalismo português durante nove meses.

“Terei o privilégio de coordenar uma equipa científica alargada, que alia investigadores de oito universidades”, afirma o investigador principal do projeto, Paulo Nuno Vicente, em comunicado.

Do projeto fazem parte a Universidade Católica Portuguesa, a Universidade Europeia, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Universidade do Minho, a Universidade de Coimbra, a Universidade da Beira Interior e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Brasil).

Este estudo será desenvolvido com a colaboração de alguns grupos de comunicação portugueses, como a agência Lusa, Impresa, Media Capital, RTP, Público, Observador, etc.

Com o apoio da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), o objetivo do trabalho “é compreender de forma aprofundada o impacto da IA nos processos jornalísticos, os desafios éticos e regulamentares que levanta, e as oportunidades que pode trazer para o futuro das redações”.

O projeto contará também com um Conselho Consultivo Internacional, composto por seis especialistas de instituições internacionais para garantir a sintonia com as práticas globais.

O EMIF (Fundo Europeu para os Media e Informação) persegue objetivos de interesse público e fornece subsídios para pesquisadores, ‘fact-checkers’ (verificação de factos), organizações sem fins lucrativos e outras organizações voltadas para o interesse público que trabalham em pesquisas sobre desinformação e fortalecem a alfabetização mediática e a verificação de fatos.