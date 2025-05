Infarmed autoriza medicamento para demência com rótulo espanhol por rutura de ‘stock’

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) autorizou a utilização do medicamento Galantamina Krka com rotulagem em língua espanhola devido à rutura de ‘stock’ deste fármaco indicado para o tratamento da demência.

O Infarmed refere numa circular informativa, publicada no seu ‘site’ que, “atendendo a que o medicamento Galantamina Krka, 8 mg, cápsula de libertação prolongada (28 unidades), está em rutura de ‘stock’, autorizou, a título excecional, a sua utilização com rotulagem em espanhol.

Segundo a autoridade do medicamento, estas embalagens serão acompanhadas de folheto informativo em português.

O Galantamina Krka contém a substância ativa “galantamina” e é utilizado em adultos para tratar os sintomas da doença de Alzheimer ligeira a moderada, um tipo de demência que altera a função cerebral.

Para facilitar o acesso ao medicamento, o número de registo, preço e comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde desta apresentação serão os mesmos do medicamento autorizado em Portugal, pelo que a prescrição e dispensa poderão ocorrer conforme habitual, sublinha.