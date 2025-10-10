A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra está a implementar um sistema que permite às equipas da Urgência ter informação atualizada sobre o tempo previsto de chegada de um doente transportado aos hospitais pelas ambulâncias do INEM.

O protocolo do projeto TePHH e o acordo de responsabilidade conjunta entre o INEM e ULS de Coimbra foram assinados ontem e o objetivo é que, numa fase posterior, o sistema venha a ser disseminado a nível nacional.

“Num mundo em que temos escassez de recursos de toda a ordem, a solução tem que passar sempre pela inovação. Este é um vislumbre do caminho que queremos seguir”, afirmou, na sessão, Sérgio Janeiro, presidente do INEM.

