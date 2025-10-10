diario as beiras
Coimbra

INEM e ULS otimizam receção de doentes urgentes

10 de outubro às 10 h05
DB-Patrícia Cruz Almeida

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra está a implementar um sistema que permite às equipas da Urgência ter informação atualizada sobre o tempo previsto de chegada de um doente transportado aos hospitais pelas ambulâncias do INEM.
O protocolo do projeto TePHH e o acordo de responsabilidade conjunta entre o INEM e ULS de Coimbra foram assinados ontem e o objetivo é que, numa fase posterior, o sistema venha a ser disseminado a nível nacional.
“Num mundo em que temos escassez de recursos de toda a ordem, a solução tem que passar sempre pela inovação. Este é um vislumbre do caminho que queremos seguir”, afirmou, na sessão, Sérgio Janeiro, presidente do INEM.

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

