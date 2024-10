Incêndios: Governo aprova 331 ME para Operações Integradas de Gestão da Paisagem em 20 anos

O Governo aprovou hoje uma dotação de 331 milhões de euros, em 20 anos, para Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP), através do Fundo Ambiental, para reforçar a prevenção de incêndios rurais.

Segundo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na sequência dos recentes incêndios no Centro e Norte do país, foi aprovada “uma despesa de 331 milhões de euros, a utilizar num prazo de 20 anos, porque se trata de uma intervenção estrutural, que são financiados pelo Fundo Ambiental, e que são destinados a financiar as Operações Integradas de Gestão da Paisagem”.

“Quando passamos por uma catástrofes destas temos que olhar para o futuro e tomar medidas para a prevenir”, afirmou o governante, no final do Conselho de Ministros, em Lisboa.