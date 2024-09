Incêndios: Fumo que cobre a Figueira da Foz levou a vários falsos alarmes

O fumo dos incêndios florestais que lavram na região Centro e que cobre desde segunda-feira o céu da Figueira da Foz, resultou em falsos alarmes de fogo naquele concelho litoral do distrito de Coimbra, disse fonte dos bombeiros.

Em declarações à agência Lusa, Nuno Pinto, comandante da corporação de Sapadores da Figueira da Foz, indicou que os bombeiros têm recebido vários alertas via número nacional de emergência (112) para alegados incêndios, que acabam por se provar inexistentes.

As duas últimas situações registaram-se ao início da tarde de hoje: uma no Casal da Robala, freguesia de Tavarede, nos arredores da cidade, para onde foram destacados 15 operacionais e três viaturas dos bombeiros Sapadores e Voluntários e outra para um alegado incêndio na serra da Boa Viagem, pelas 13:45, para onde chegaram a ser ativados 38 operacionais, oito viaturas e um helicóptero, que acabaria por regressar à sua base em Pombal, Leiria.

“Por um lado, e isso é bom, demonstra que as pessoas estão atentas, mas por outro, os nossos meios são sempre poucos e cada alerta obriga a uma verificação cuidada e à dispersão dos meios”, argumentou Nuno Pinto.

Aquando do alerta para a serra da Boa Viagem, a agência Lusa constatou, no local, duas viaturas dos bombeiros em operações de reconhecimento, mas também que a visibilidade para a zona urbana da Figueira da Foz era praticamente nula, devido ao fumo acumulado.

O comandante Nuno Pinto indicou que o helicóptero que partiu de Pombal e que faz parte do dispositivo de primeira intervenção em incêndios no concelho da Figueira da Foz “foi mandado regressar”, e que o muito fumo, acompanhado, a espaços, por cinzas, que se concentra sobre a Figueira da Foz desde segunda-feira, face ao vento leste que se tem feito sentir, decorre dos incêndios de Aveiro, Viseu e do interior do distrito de Coimbra.