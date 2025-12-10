diario as beiras
Coimbra

Hotel Tivoli Coimbra reabre em abril de 2026 após renovação total

10 de dezembro de 2025 às 19 h12
0 comentário(s)
DR

O hotel Tivoli Coimbra vai reabrir em abril de 2026, com a categoria cinco estrelas, após uma remodelação completa, anunciou a empresa em comunicado.

A unidade hoteleira vai contar com 100 quartos, sendo que o número de suítes aumentou de quatro para 14.

“Marcando a sua estreia como hotel de cinco estrelas, o Tivoli Coimbra vai elevar a experiência de hospitalidade na cidade”, refere a Tivoli Hotels & Resorts.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (11/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de dezembro

Incêndios: Fogos de grande dimensão registaram “aumento notável” em 2025
10 de dezembro

Hotel Tivoli Coimbra reabre em abril de 2026 após renovação total
10 de dezembro

Governo assinala “crescente adesão dos municípios” à reabilitação de património público devoluto
10 de dezembro

Bombeiros e Proteção Civil de Coimbra começam paralisação às 21H00 desta quarta-feira

Coimbra

Coimbra
10 de dezembro às 19h12

Hotel Tivoli Coimbra reabre em abril de 2026 após renovação total

0 comentário(s)
Coimbra
10 de dezembro às 17h37

Bombeiros e Proteção Civil de Coimbra começam paralisação às 21H00 desta quarta-feira

0 comentário(s)
Coimbra
10 de dezembro às 16h50

Metrobus arranca a 16 de dezembro entre Serpins e Portagem

0 comentário(s)