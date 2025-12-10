O hotel Tivoli Coimbra vai reabrir em abril de 2026, com a categoria cinco estrelas, após uma remodelação completa, anunciou a empresa em comunicado.

A unidade hoteleira vai contar com 100 quartos, sendo que o número de suítes aumentou de quatro para 14.

“Marcando a sua estreia como hotel de cinco estrelas, o Tivoli Coimbra vai elevar a experiência de hospitalidade na cidade”, refere a Tivoli Hotels & Resorts.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (11/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS