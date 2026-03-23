Um homem perdeu hoje a vida enquanto estava a mudar um pneu na localidade de São Martinho da Cortiça (rua do Casal), no concelho de Arganil, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil (CSREPC) da Região de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, a vítima estaria a mudar um pneu quando o macaco que suporta o carro terá cedido e o homem terá ficado debaixo da viatura.

O alerta foi dado pelas 16H02 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Arganil.

Notícia em atualização