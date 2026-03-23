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Arganil

Homem morre a mudar um pneu em Arganil

22 de março de 2026 às 17 h58
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Um homem perdeu hoje a vida enquanto estava a mudar um pneu na localidade de São Martinho da Cortiça (rua do Casal), no concelho de Arganil, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil (CSREPC) da Região de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, a vítima estaria a mudar um pneu quando o macaco que suporta o carro terá cedido e o homem terá ficado debaixo da viatura.

O alerta foi dado pelas 16H02 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Arganil.

Notícia em atualização

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

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