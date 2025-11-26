Homem em estado muito grave após queda ao rio na Ponte Açude
Um homem com cerca de 35 anos sofreu ferimentos muito graves, após ter caído ao rio Mondego, na zona da Ponte Açude, em Coimbra.
Segundo foi possível apurar, o alerta para a ocorrência foi dado às 07H40. No local, adiantou o subchefe de primeira dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Paulo Serra, os operacionais encontraram uma “pessoa caída ao rio, na margem direita, próximo do tabuleiro inferior da Ponte Açude”.
O alerta para a situação foi dado por um cidadão que estaria a correr na zona e que se apercebeu. Acionado o 112, quando os bombeiros chegaram ao local “o corpo estava a flutuar, sem sinais de consciência”.
A “pouquíssima distância da comporta”, assumiu, “impossibilitou o resgate devido à corrente”. “Não conseguimos, de imediato, aceder ao corpo. Movimentámos os meios para a entrada nascente do Choupal”, esclareceu Paulo Serra.
Após a mudança de local, “um dos nossos mergulhadores conseguiu entrar na água e resgatar o corpo, que estaria acerca de 10 metros da margem”, contou.
| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS