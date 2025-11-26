Um homem com cerca de 35 anos sofreu ferimentos muito graves, após ter caído ao rio Mondego, na zona da Ponte Açude, em Coimbra.

Segundo foi possível apurar, o alerta para a ocorrência foi dado às 07H40. No local, adiantou o subchefe de primeira dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Paulo Serra, os operacionais encontraram uma “pessoa caída ao rio, na margem direita, próximo do tabuleiro inferior da Ponte Açude”.

O alerta para a situação foi dado por um cidadão que estaria a correr na zona e que se apercebeu. Acionado o 112, quando os bombeiros chegaram ao local “o corpo estava a flutuar, sem sinais de consciência”.

A “pouquíssima distância da comporta”, assumiu, “impossibilitou o resgate devido à corrente”. “Não conseguimos, de imediato, aceder ao corpo. Movimentámos os meios para a entrada nascente do Choupal”, esclareceu Paulo Serra.

Após a mudança de local, “um dos nossos mergulhadores conseguiu entrar na água e resgatar o corpo, que estaria acerca de 10 metros da margem”, contou.

