diario as beiras
Coimbra

Homem em estado muito grave após queda ao rio na Ponte Açude

26 de novembro às 12 h35
0 comentário(s)

Um homem com cerca de 35 anos sofreu ferimentos muito graves, após ter caído ao rio Mondego, na zona da Ponte Açude, em Coimbra.
Segundo foi possível apurar, o alerta para a ocorrência foi dado às 07H40. No local, adiantou o subchefe de primeira dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Paulo Serra, os operacionais encontraram uma “pessoa caída ao rio, na margem direita, próximo do tabuleiro inferior da Ponte Açude”.
O alerta para a situação foi dado por um cidadão que estaria a correr na zona e que se apercebeu. Acionado o 112, quando os bombeiros chegaram ao local “o corpo estava a flutuar, sem sinais de consciência”.
A “pouquíssima distância da comporta”, assumiu, “impossibilitou o resgate devido à corrente”. “Não conseguimos, de imediato, aceder ao corpo. Movimentámos os meios para a entrada nascente do Choupal”, esclareceu Paulo Serra.
Após a mudança de local, “um dos nossos mergulhadores conseguiu entrar na água e resgatar o corpo, que estaria acerca de 10 metros da margem”, contou.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Emanuel Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

26 de novembro

PJ contabilizou 66 crianças mortas entre 2010 e 2025, incluindo 26 recém-nascidos
26 de novembro

Mike El Nite edita novo álbum em fevereiro que leva a seis cidades portuguesas em março
26 de novembro

Tecnologia usada para aumentar recuperação motora de pacientes após AVC testada pela UC
26 de novembro

Portugal nos quartos de final ao vencer Japão no Mundial de Futsal Feminino

Coimbra

Coimbra
26 de novembro às 13h21

Mike El Nite edita novo álbum em fevereiro que leva a seis cidades portuguesas em março

0 comentário(s)
Coimbra
26 de novembro às 13h16

Tecnologia usada para aumentar recuperação motora de pacientes após AVC testada pela UC

0 comentário(s)
Coimbra
26 de novembro às 12h55

Câmara de Coimbra denuncia atos de vandalismo na iluminação de Natal

0 comentário(s)