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Cantanhede

Homem detido em Cantanhede por suspeita de violência doméstica e posse de arma

21 de março de 2026 às 09 h30
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Um homem de 46 anos de nacionalidade francesa, foi detido a 17 de março pela GNR, no concelho de Cantanhede, pela suspeita da prática do crime de violência doméstica. Foram apreendidas ao indivíduo cinco armas e várias munições.
A operação foi realizada pelo Comando Territorial de Coimbra, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), tendo o processo tido origem após uma denúncia, em que “a mulher de 47 anos, terá sido vítima de reiterados episódios de violência física e psicológica pelo companheiro”.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

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