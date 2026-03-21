Um homem de 46 anos de nacionalidade francesa, foi detido a 17 de março pela GNR, no concelho de Cantanhede, pela suspeita da prática do crime de violência doméstica. Foram apreendidas ao indivíduo cinco armas e várias munições.

A operação foi realizada pelo Comando Territorial de Coimbra, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), tendo o processo tido origem após uma denúncia, em que “a mulher de 47 anos, terá sido vítima de reiterados episódios de violência física e psicológica pelo companheiro”.

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