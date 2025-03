Governo/Crise: Pedro Nuno diz que eleições “o mais depressa possível” são única forma de clarificação

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, defendeu hoje que eleições legislativas antecipadas são “a única forma” de clarificar a situação política em Portugal e que devem acontecer “o mais depressa possível”.

À saída da audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Nuno Santos disse esperar pela decisão do chefe de Estado e sublinhou que as eleições não são o cenário “desejável para ninguém”, mas neste momento são a “única forma” de clarificar a situação política em Portugal.

“Novas eleições não eram o cenário desejável para ninguém, para os portugueses, para nós também. Mas neste momento é a única forma que temos para clarificar a situação política em Portugal. Não devemos olhar para os atos eleitorais como momentos que sejam um estorvo para a nossa vida política democrática. Antes, pelo contrário, é uma oportunidade para nós desbloquearmos a situação de crise política em que nós estamos e de iniciarmos uma nova fase da vida política em Portugal com estabilidade, com confiança nas instituições, com confiança no Governo, com confiança no primeiro-ministro”, defendeu.

Para o líder do PS, é preciso resolver os problemas do país, “nomeadamente aqueles que não foram resolvidos no último ano” pelo Governo, como é o caso da saúde, onde acusa o Governo de revelar “uma profunda incompetência”.

“Aquilo que de bom, como eu vos disse, que hoje o Primeiro-Ministro apresenta, é aquilo que já estava bem em Portugal há um ano. Eu já ouvi várias vezes o exemplo da fábrica da Volkswagen, ou da fábrica das baterias. São investimentos que já estavam previstos e cujo processo foi iniciado pelo Governo do Partido Socialista, não por este. Este dá continuidade”, acusou.

Marcelo Rebelo de Sousa recebe hoje todos os partidos com assento parlamentar, na sequência da demissão do Governo PSD/CDS-PP causada pelo ‘chumbo’ da moção de confiança ao executivo.