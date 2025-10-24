diario as beiras
O Governo aprovou o regime jurídico que cria as urgências regionais, anunciou hoje a ministra da Saúde, que prevê que a primeira possa arrancar na Península de Setúbal no início de 2026.

Este regime, criado através de um decreto-lei, é para ser aplicado, “apenas e exclusivamente”, nas situações em que não está assegurada a continuidade da urgência por falta de recursos humanos, adiantou Ana Paula Martins, na conferência de imprensa de apresentação das conclusões do Conselho de Ministros de quarta-feira.

Segundo a ministra, está previsto que possam juntar-se duas ou mais unidades locais de saúde (ULS) numa determinada região para concentrar o serviço de urgência.

Autoria de:

Agência Lusa

