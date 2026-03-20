A GNR anunciou hoje a detenção de um homem de 46 anos no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, por suspeitas de violência doméstica, tendo-lhe sido apreendidas cinco armas e mais de 700 munições de vários calibres.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Coimbra da GNR explicou que o processo “teve origem numa denúncia por violência doméstica em que a mulher, de 47 anos, terá sido vítima de reiterados episódios de violência física e psicológica pelo companheiro”.

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