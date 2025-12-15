diario as beiras
GNR deteve até novembro mais de 12.500 condutores sob efeito do álcool

15 de dezembro de 2025 às 10 h02
A GNR deteve até 30 de novembro 12.506 pessoas por condução sob o efeito do álcool e 76 sob influência de substâncias psicotrópicas, drogas e outro produtos, informou hoje a Guarda numa nota para assinalar a operação “Roadpool”.

Em comunicado para assinalar mais uma ação da operação “RoadPol” – Álcool e Estupefacientes ou Psicotrópicos”, entre hoje e domingo, a GNR adianta que entre janeiro e 30 de novembro fiscalizou 1.705.756 condutores.

A operação visa promover comportamentos mais seguros por parte dos condutores e diminuir a sinistralidade rodoviária grave, em todo o território nacional continental.

“A condução sob efeito do álcool ou substâncias psicotrópicas é um fator de risco que tem sido objeto de uma atenção crescente nas políticas de segurança rodoviária ao nível europeu”, indica a Guarda.

A Roadpol, da qual a GNR é membro e representante nacional, é uma organização estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa, com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e a aplicação da lei nas estradas.

De acordo com a nota da GNR, estas operações visam a “criação de um ambiente rodoviário mais seguro, através de uma intervenção simultânea sobre as principais causas de acidentes procurando influenciar positivamente os utilizadores das vias a adotarem comportamentos mais seguros”.

Autoria de:

Agência Lusa

