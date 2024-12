Futebol: União de Coimbra rescinde com treinador Marinho Serpa

O Clube União 1919 acaba de informar, através de comunicado nas redes sociais, que rescindiu, por mútuo acordo, o contrato com o treinador principal da equipa sénior, Marinho Serpa.

“Após o jogo de ontem, ambas as partes concluíram que esta seria a melhor decisão para o futuro de todos os envolvidos”, lê-se no comunicado do clube de Coimbra, que perdeu, domingo, em Castelo Branco, por expressivos 6-1, em jogo para a série C do Campeonato de Portugal.

O técnico tinha sido contratado em setembro, sucedendo a Eduardo Martins.

“Enaltecemos a elevação e o profissionalismo com que todo o processo foi conduzido. Agradecemos ao mister Mário Serpa o empenho, trabalho e dedicação demonstrados ao longo deste período e desejamos-lhe o maior sucesso no seu percurso profissional”, escreve ainda a direção do Clube União 1919, rematando: “O Marinho será para sempre um dos nossos!”.