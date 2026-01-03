O Estádio Visconde de Vinhal, em Touriz, é palco amanhã, a partir das 15H00, do Tourizense-União 1919, jogo da 13.ª jornada da Divisão de Elite da AF Coimbra.

Frente a frente vão estar os 2.º e 3.º classificados e, ouvidos pelo DIÁRIO AS BEIRAS, ambos os treinadores admitem que estão criadas as condições para se assistir a um jogo de qualidade, muito competitivo e de resultado imprevisível.

“Vamos receber a equipa favorita à conquista do título distrital, que tem um excelente plantel e está numa boa fase”, afirma Rui Vale, treinador do Tourizense, que ressalva: “É claro que nós temos as nossas armas e vamos, como sempre, competir em todas as fases da partida, de forma organizada e pondo em prática os planos de jogo que treinamos”.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt