Futebol: O. Hospital recebe Cinfães de olhos postos nos oitavos

Após duas semanas de pausa nas competições, o O. Hospital regressa este domingo, às 15H00, ao ativo em jogo a contar para os dezasseis-avos-de-final da Taça de Portugal, frente ao Cinfães.

A turma de Oliveira do Hospital é a única a segurar a bandeira da Associação de Futebol de Coimbra nesta fase da prova depois de Marialvas (3.ª eliminatória), Académica/OAF, Académica/SF, Tocha e União 1919 (2.ª) já terem ficado pelo caminho.

Continuar a caminhada triunfal na “prova rainha” do futebol português é o objetivo para os serranos, que para chegar até aqui eliminaram Machico e Mafra.

Na 1.ª ronda os oliveirenses ficaram isentos e, na 2.ª, receberam o Machico, do Campeonato de Portugal (CP). Os avançados brasileiros Wilson Silva (62’) e Guilherme Neiva (64’) resolveram a partida em dois minutos e carimbaram a passagem à 3.ª ronda.

Frente a um adversário de escalão superior, a 2.ª Liga, o O. Hospital não tremeu.

Foi novamente com sotaque de português do Brasil que o O. Hospital registou o triunfo frente ao Mafra, desta vez pelo pé de Eduardo Souza. O médio foi chamado a converter uma grande penalidade, ao minuto 72, e não tremeu, assinando o único golo do jogo.

O O. Hospital está na melhor série da temporada, com três vitórias e um empate nos últimos quatro encontros e já não perde desde o dia 12 de outubro, quando recebeu o U. Santarém (1-2).

Quem é este Cinfães?

O adversário deste domingo, o Cinfães, ocupa o 5.º lugar da Série B do CP, com 15 pontos em nove partidas, fruto de quatro vitórias, três empates e duas derrotas. Marcou 12 golos e sofreu apenas sete e está num ciclo de dois triunfos consecutivos – 2-1 em casa, frente ao Régua, e 3-1 na Camacha. As duas únicas derrotas da temporada foram frente ao Leça, líder invicto da série, e contra o Salgueiros, 2.º classificado.

Na caminhada pela Taça de Portugal o Cinfães começou por eliminar o Resende, líder da Divisão de Honra de Viseu, por 3-0; depois eliminou o Barreirense, atual 12.º classificado da Série D do CP, por 3-2, após prolongamento; e finalmente derrotou o Alpendorada, 9.º da Série B do CP por 2-1, também no prolongamento.

Nesta equipa do Cinfães um dos destaques individiduais é o avançado gabonês Mboulou Júnior que já apontou cinco golos esta temporada.

