Futebol: O. Hospital joga hoje e quer trazer uma vitória dos Açores

A equipa do O. Hospital realiza, hoje, na ilha Terceira (Açores), frente ao Lusitânia, o primeiro dos dois jogos que ainda lhe restam nesta 1.ª fase da Liga 3. Numa altura em que o clube já sabe que está “condenado” a disputar a fase de manutenção/descida, o único incentivo para estes dois últimos encontros – ambos fora de casa –, é a possibilidade de ainda chegar à 8.ª posição e garantir três pontos, à partida, para a 2.ª fase.

As contas são fáceis: o O. Hospital é penúltimo e conta com 15 pontos amealhados. Acima, está o Sp. Covilhã, atualmente com 19 pontos.

Aos covilhanenses falta apenas disputar a última jornada (jogo em casa, no sábado, frente à U. Santarém). Uma vitória basta para garantirem o 8.º lugar.

Por seu turno, os comandados de Rui Santos têm ainda de cumprir a partida em atraso (hoje, frente ao Lusitânia dos Açores) e a derradeira jornada (sábado, na Tapadinha, contra o líder da zona sul e, curiosamente, uma das três equipas que os oliveirenses derrotaram).

