diario as beiras
Desporto

Futebol: Homenagens dos clubes de S. Martinho

15 de outubro às 09 h11
0 comentário(s)
DR

A coincidência do final de mandatos para o vereador do Desporto da Câmara de Coimbra, Carlos Matias Lopes, e o presidente da Junta de Freguesia de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, Jorge Veloso, levou a que dois dos clubes da freguesia os distinguissem com homenagens (separadas).

Uma das cerimónias aconteceu na passada sexta-feira, nas instalações desportivas da AR Casaense, no âmbito da apresentação de atletas e equipas para a nova época. Na ocasião, o presidente do clube, Luís Gaspar, fez questão de agradecer todo o apoio que Jorge Veloso e Carlos Matias Lopes sempre deram à coletividade de Casais do Campo.

A outra agremiação a juntar os dois políticos foi a do Esperança Atlético Clube, que fez também publicar uma nota nas suas redes sociais: “Não vão ocupar cargos políticos após estas eleições, por isso o Esperança AC vem por este meio agradecer a ambos”.

Pode ler mais informação na edição impressas e digital de hoje (15/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Paulo Marques

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de outubro

Incêndios: PJ deteve idoso suspeito de fogo florestal em Alvaiázere
15 de outubro

Marcelo diz que prevenção de incêndios melhorou mas cadastro de propriedades continua atrasado
15 de outubro

Relação de Coimbra mantém pena suspensa para motorista da Bolt por coação sexual a passageira menor em Leiria
15 de outubro

Casal da zona Centro detido por suspeita de venda de drogas ‘online’

Desporto

Desporto
15 de outubro às 09h11

Futebol: Homenagens dos clubes de S. Martinho

0 comentário(s)
Desporto
14 de outubro às 20h47

Ronaldo isola-se – no jogo a decorrer com a Hungria – como melhor marcador de sempre na qualificação

0 comentário(s)
Desporto
14 de outubro às 12h46

Prova Oh Meu Deus vai integrar circuito do Ultra-Trail du Mont-Blanc em 2026

0 comentário(s)