A coincidência do final de mandatos para o vereador do Desporto da Câmara de Coimbra, Carlos Matias Lopes, e o presidente da Junta de Freguesia de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, Jorge Veloso, levou a que dois dos clubes da freguesia os distinguissem com homenagens (separadas).

Uma das cerimónias aconteceu na passada sexta-feira, nas instalações desportivas da AR Casaense, no âmbito da apresentação de atletas e equipas para a nova época. Na ocasião, o presidente do clube, Luís Gaspar, fez questão de agradecer todo o apoio que Jorge Veloso e Carlos Matias Lopes sempre deram à coletividade de Casais do Campo.

A outra agremiação a juntar os dois políticos foi a do Esperança Atlético Clube, que fez também publicar uma nota nas suas redes sociais: “Não vão ocupar cargos políticos após estas eleições, por isso o Esperança AC vem por este meio agradecer a ambos”.

