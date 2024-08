A Fundação Bissaya Barreto, através do centro de formação, e a Inov@termas – Centro de Inovação e Qualificação – Termalismo, Saúde, e Bem-estar, com sede nas Termas de São Pedro do Sul, assinaram ontem um protocolo de cooperação estratégica. O acordo consiste no desenvolvimento de diversas ações que visam a formação e qualificação no setor.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt