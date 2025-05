Força Aérea “aterra” na cidade para celebrar 73 anos

O programa inclui batismos de voo e outras atividades destinadas à comunidade figueirense

A Força Aérea Portuguesa assinala o 73. º aniversário, de 28 de junho a 6 de julho, na Figueira da Foz, sob o mote “Na foz da mudança, voamos o amanhã!”.

O programa foi apresentado ontem, no salão nobre dos paços do concelho da Figueira da Foz, com a participação do Chefe de Estado Maior da Força Aérea Portuguesa, o general João Cartaxo Alves, e do presidente da câmara municipal, Santana Lopes.

As atividades programadas, no entanto, começam no dia 13 de junho, com a inauguração da exposição “A história da Força Aérea”, no centro comercial Foz Plaza. A mostra fica patente até 7 de julho.

O programa oficial, esse começa no dia 28 de junho, com a inauguração de exposições na praça da Europa, no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz e no Museu Municipal Santos Rocha, podendo ser visitadas até 6 de julho, 31 de julho e 3 de agosto, respetivamente.

No dia seguinte, isto é, 29 de junho, realiza-se uma caminhada solidária, na marginal oceânica.

