Filme sobre Bombeiros Voluntários de Coimbra lançado no aniversário da corporação

No âmbito das comemorações dos 137 anos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Coimbra, foi lançado, no passado domingo, um filme institucional desenvolvido pela agência Moove, com o objetivo de valorizar o papel destes profissionais.

O lançamento integrou o programa oficial das comemorações do aniversário da associação e contou com a presença do secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, entre outras entidades institucionais, sublinhando a relevância do trabalho desenvolvido pela corporação.

A produção decorreu ao longo de 10 dias de filmagens, incluindo captação em treinos da corporação e recolha de depoimentos dos membros da associação, conferindo ao projeto uma dimensão próxima do registo documental.