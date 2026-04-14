Coimbra

Filme sobre Bombeiros Voluntários de Coimbra lançado no aniversário da corporação

14 de abril de 2026 às 15 h17
Produção decorreu ao longo de 10 dias de filmagens | Fotografia: Agência Moove
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

No âmbito das comemorações dos 137 anos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Coimbra, foi lançado, no passado domingo, um filme institucional desenvolvido pela agência Moove, com o objetivo de valorizar o papel destes profissionais.

O lançamento integrou o programa oficial das comemorações do aniversário da associação e contou com a presença do secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, entre outras entidades institucionais, sublinhando a relevância do trabalho desenvolvido pela corporação.

A produção decorreu ao longo de 10 dias de filmagens, incluindo captação em treinos da corporação e recolha de depoimentos dos membros da associação, conferindo ao projeto uma dimensão próxima do registo documental.

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