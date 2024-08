Figueira da Foz: Sondagem revela principais problemas do concelho

Uma sondagem da Intercampus, realizada presencialmente (ver edição do dia 20), revela os principais problemas da Figueira da Foz, segundo os 601 inquiridos.

No topo da tabela das respostas espontâneas está a falta de estacionamento gratuito, com 27,5%.

Seguem-se os transportes públicos, com 24,6% – inquiridos defendem uma maior frequência das carreiras e viaturas adaptadas à mobilidade reduzida – e o estado de estradas, ruas e rua da República (19,3%).

Em 4.º lugar, com 13%, surge o desenvolvimento do comércio tradicional e local.

Na Figueira da Foz, o turismo é uma das molas impulsionadoras da economia local, mas trata-se de uma atividade com forte pendor sazonal, ao contrário da indústria, que é o motor permanente.

Para 8,3% dos inquiridos, a falta de emprego, incluindo para jovens e durante todo o ano, é um dos problemas do concelho, ocupando o 9.º lugar da tabela.

A falta de médicos de família, de unidades de saúde e de maternidade ocupa o 10.º lugar, com 7,8%.

A falta de habitação para todos, com preços acessíveis e limitação a estrangeiros, surge em 13.º lugar, sendo considerada um problema para 6,3% dos inquiridos.