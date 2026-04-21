Viver

Black box do Convento São Francisco recebe espetáculo de dança de Diana Niepce

21 de abril de 2026 às 13 h44
Espetáculo e conversa estão marcados para as 19H00 | Fotografia: Teresa Raquel Martins
redação as beiras
Autor
redação as beiras

A coreógrafa portuguesa Diana Niepce apresenta na próxima quinta-feira o espetáculo “Enfreakment” na blackbox do Convento São Francisco, em Coimbra.

“Enfreakment” é uma performance-conferência que investiga a história dos corpos não normativos nas artes performativas, tanto a nível nacional como internacional. Através do movimento, a obra examina a genealogia da dança, revelando as violências e políticas de exclusão que moldaram a sua evolução, questionando as narrativas históricas e propondo uma reimaginação do corpo para além das normas impostas.

O espetáculo, marcado para as 19H00, está integrado no festival Abril Dança Coimbra 2026. Os bilhetes custam quarto euros e estão disponíveis aqui.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

21 de abril

Ministra admite falhas na gestão das greves e falta de serviços mínimos no INEM
21 de abril

Miranda do Corvo abre Casa das Trocas para promover leitura e economia circular
21 de abril

Leiria regista mais eficácia nos pedidos de ajuda para recuperar habitações
21 de abril

Vinte e seis estradas continuam cortadas no país, diz IP

Viver

Black box do Convento São Francisco recebe espetáculo de dança de Diana Niepce

Peça infantil “Guerra & Paz” a 23 e 24 de abril no Teatro Académico Gil Vicente

Receitas de culinária familiar transformadas em peças de museu