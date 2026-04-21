A coreógrafa portuguesa Diana Niepce apresenta na próxima quinta-feira o espetáculo “Enfreakment” na blackbox do Convento São Francisco, em Coimbra.

“Enfreakment” é uma performance-conferência que investiga a história dos corpos não normativos nas artes performativas, tanto a nível nacional como internacional. Através do movimento, a obra examina a genealogia da dança, revelando as violências e políticas de exclusão que moldaram a sua evolução, questionando as narrativas históricas e propondo uma reimaginação do corpo para além das normas impostas.