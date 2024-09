Figueira da Foz: Santana Lopes desbloqueia Casa da Praça

O presidente da Câmara da Figueira da Foz resolveu o impasse da Casa da Praça, em Maiorca, através do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

Santana Lopes, que participou na sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia de Maiorca (AFM) realizada na terça-feira à noite, contou que, tal como ele, o governante também é da opinião que não faz sentido o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) recusar construir habitação num prédio com um estabelecimento comercial pré-existente no rés-do-chão.

Miguel Pinto Luz, revelou Santana Lopes, diligenciou no sentido de viabilizar a construção de habitação na Casa da Praça, sacrificando, no entanto, dois apartamentos.

Assim, a pastelaria que se encontra no imóvel da Junta de Maiorca que o IHRU vai comprar (por cerca de 200 mil euros, incluindo o logradouro) para construir habitação com renda acessível pode continuar a laborar, mantendo as atuais condições contratuais.

Todavia, a solução proposta por Santana Lopes carece de aprovação pela AFM. O órgão autárquico reúne-se no dia 10 deste mês.

Em agosto, como o DIÁRIO AS BEIRAS avançou, a AFM aprovou a revogação da venda da Casa da Praça ao IHRU, para evitar o encerramento da pastelaria no prazo dado pelo presidente da Junta de Maiorca, Rui Ferreira – 15 dias – e com uma indeminização de apenas 10 mil euros, tendo a arrendatária investido cerca de 200 mil euros no espaço, segundo foi afirmado na assembleia.

