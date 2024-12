Figueira da Foz: Hotelaria prepara-se para taxa total de ocupação

A Figueira da Foz é um dos principais destinos turísticos portugueses também nesta época do ano.

No início desta semana, a taxa de reservas na hotelaria era de 90%, segundo avançou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) para o turismo, Jorge Simões.

“Tudo indica que vamos chegar aos 100%, em linha com os últimos anos”, ressalvou o dirigente setorial.

