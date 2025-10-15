diario as beiras
Coimbra

Festival MATE em Coimbra anuncia 35 finalistas a prémios de música e cinema

15 de outubro às 16 h05
0 comentário(s)
DR

Trinta e cinco obras são finalistas do MATE Music Video Awards, que distingue a interseção criativa entre música, cinema e linguagem visual contemporânea, anunciou hoje o MATE Festival, que acontece em Coimbra de 23 a 26 de outubro.

Integrados no programa oficial do festival, os prémios valorizam criações nacionais e internacionais de vários géneros, “com foco na inovação estética, força narrativa, diversidade e impacto social”, explica a organização em comunicado.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (16/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de outubro

Professor da UC Luis Quintais vence Prémio PEN 2025 de poesia com "Nocturama"
15 de outubro

Coimbra: Caminhada ao longo do rio de Fornos no sábado
15 de outubro

Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra lança pós-graduação em Inovação em Saúde
15 de outubro

Festival MATE em Coimbra anuncia 35 finalistas a prémios de música e cinema

Coimbra

CoimbraNacional
15 de outubro às 17h49

Professor da UC Luis Quintais vence Prémio PEN 2025 de poesia com “Nocturama”

0 comentário(s)
Coimbra
15 de outubro às 17h20

Coimbra: Caminhada ao longo do rio de Fornos no sábado

0 comentário(s)
Coimbra
15 de outubro às 17h12

Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra lança pós-graduação em Inovação em Saúde

0 comentário(s)