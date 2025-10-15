Trinta e cinco obras são finalistas do MATE Music Video Awards, que distingue a interseção criativa entre música, cinema e linguagem visual contemporânea, anunciou hoje o MATE Festival, que acontece em Coimbra de 23 a 26 de outubro.

Integrados no programa oficial do festival, os prémios valorizam criações nacionais e internacionais de vários géneros, “com foco na inovação estética, força narrativa, diversidade e impacto social”, explica a organização em comunicado.

