Fernando Alexandre, de barman a “superministro””
O desde ontem ministro da Educação e do Ensino Superior, o figueirense Fernando Alexandre, trabalhou durante oito anos como empregado de balcão (barman) na discoteca Flashen, na Praia de Quiaios. Começou a trabalhar ali quando frequentava o ensino secundário e continuou enquanto estudava economia na Universidade de Coimbra.
“É uma pessoa com uma personalidade muito vincada. Muito honesto no trabalho, tinha um relacionamento humano bom e era profundo na análise. Trabalhava e, em simultâneo, seguia o percurso académico. Era um excelente aluno”, afirmou Álvaro Azenha, proprietário da histórica discoteca Flashen, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.
“Sentimo-nos felizes por termos contribuído para o seu percurso académico, na medida em que tinha mais um apoio económico para os seus estudos. Demos muito apoio a muitos jovens, como eles deram o seu contributo para o desenvolvimento da discoteca Flashen”, acrescentou.
Álvaro Azenha, que entretanto transformou aquela que era considerada uma das mais reputadas discotecas do país num centro de eventos, frisou ainda: “Tenho um orgulho enorme por [Fernando Alexandre] ter trabalhado cá. Por mérito próprio, porque era muito trabalhador e muito dedicado aos estudos. Em tudo o que ele fazia, gostava da perfeição”.
Esperamos que seja um bom ministro e que faça muito pela educação que bem precisa de um empurrão.
Muito bom exemplo para os jovens de hoje que pouco se esforçam para subir na vida a pulso, já que têm quem se esforce por eles: os pais ou o Estado!
Esperemos que seja também dedicado aos professores. Bem precisamos!
Parabéns
Em princípio, admiro pessoas que subiram e aprenderam na escola da vida trabalhando.
Um Gandarêz no Government da metrópole… Já lá tínhamos na AR uma deputada da Naçõn-e Gandareza de gema… Somos mesmo do baralho… E ainda por lá temos também no Government um TT da política que ainda há pouco tempo foi cilindrado nas eleições autárquicas no concelho da Figueira da Foz… Filósofo de profissão mas que quando andou a colher o vazio pela Gândara, até ao meio da bosta das poucas vacarias que ainda subsistem pela Gândara, furou junto de gentinha menor que diz que por certas partes da Gândara cheira a caca mas que quando lhe cheirou a um mini-tacho na alcaldería, logo se predispôs a chafurdar na mesma…
O Fernando Alexandre afirmou que “quando metemos pessoas que são basicamente todas de rendimentos mais baixos a beneficiar do serviço público, nós sabemos que esse serviço público se deteriora”.