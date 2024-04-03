diario as beiras
Figueira da FozGeral

Fernando Alexandre, de barman a “superministro””

03 de abril de 2024 às 10 h35
7 comentário(s)

DR

O desde ontem ministro da Educação e do Ensino Superior, o figueirense Fernando Alexandre, trabalhou durante oito anos como empregado de balcão (barman) na discoteca Flashen, na Praia de Quiaios. Começou a trabalhar ali quando frequentava o ensino secundário e continuou enquanto estudava economia na Universidade de Coimbra.

“É uma pessoa com uma personalidade muito vincada. Muito honesto no trabalho, tinha um relacionamento humano bom e era profundo na análise. Trabalhava e, em simultâneo, seguia o percurso académico. Era um excelente aluno”, afirmou Álvaro Azenha, proprietário da histórica discoteca Flashen, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

“Sentimo-nos felizes por termos contribuído para o seu percurso académico, na medida em que tinha mais um apoio económico para os seus estudos. Demos muito apoio a muitos jovens, como eles deram o seu contributo para o desenvolvimento da discoteca Flashen”, acrescentou.

Álvaro Azenha, que entretanto transformou aquela que era considerada uma das mais reputadas discotecas do país num centro de eventos, frisou ainda: “Tenho um orgulho enorme por [Fernando Alexandre] ter trabalhado cá. Por mérito próprio, porque era muito trabalhador e muito dedicado aos estudos. Em tudo o que ele fazia, gostava da perfeição”.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

Autoria de:

7 Comentários

  1. Manuel Gis diz:
    3 de Abril, 2024 às 15:43

    Esperamos que seja um bom ministro e que faça muito pela educação que bem precisa de um empurrão.

    Responder
  2. Norberto Rodrigues diz:
    4 de Abril, 2024 às 21:23

    Muito bom exemplo para os jovens de hoje que pouco se esforçam para subir na vida a pulso, já que têm quem se esforce por eles: os pais ou o Estado!

    Responder
  3. Alexandra Bento diz:
    5 de Abril, 2024 às 8:15

    Esperemos que seja também dedicado aos professores. Bem precisamos!

    Responder
  4. Fred diz:
    6 de Abril, 2024 às 8:21

    Parabéns

    Responder
  5. Deolinda David diz:
    6 de Abril, 2024 às 10:25

    Em princípio, admiro pessoas que subiram e aprenderam na escola da vida trabalhando.

    Responder
  6. Ze da Gandara diz:
    12 de Abril, 2024 às 14:51

    Um Gandarêz no Government da metrópole… Já lá tínhamos na AR uma deputada da Naçõn-e Gandareza de gema… Somos mesmo do baralho… E ainda por lá temos também no Government um TT da política que ainda há pouco tempo foi cilindrado nas eleições autárquicas no concelho da Figueira da Foz… Filósofo de profissão mas que quando andou a colher o vazio pela Gândara, até ao meio da bosta das poucas vacarias que ainda subsistem pela Gândara, furou junto de gentinha menor que diz que por certas partes da Gândara cheira a caca mas que quando lhe cheirou a um mini-tacho na alcaldería, logo se predispôs a chafurdar na mesma…

    Responder
  7. António Correia diz:
    17 de Dezembro, 2025 às 15:31

    O Fernando Alexandre afirmou que “quando metemos pessoas que são basicamente todas de rendimentos mais baixos a beneficiar do serviço público, nós sabemos que esse serviço público se deteriora”.

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

21 de dezembro

Casa que ardeu em Foz de Arouce é uma de quatro frações de edifício familiar antigo
21 de dezembro

Estradas fechadas na Serra da Estrela após o grande nevão desta madrugada
20 de dezembro

Guardas prisionais discordam do Governo sobre investimento na carreira e mantêm greve
20 de dezembro

Ministro da Economia quer parceiros sociais a refletir sobre crescimento dos salários

Figueira da Foz

Figueira da Foz
20 de dezembro às 11h44

Figueira da Foz: Assembleia Figueirense distingue sócios de mérito

0 comentário(s)
Figueira da Foz
19 de dezembro às 17h31

Figueira da Foz: Exposição sobre a Universidade Livre de Coimbra no Museu Santos Rocha

0 comentário(s)
Figueira da Foz
19 de dezembro às 12h05

Aprovado Orçamento Municipal e anunciada devolução de IRS

0 comentário(s)

Geral

GeralNacional
15 de dezembro às 21h57

PCP diz que pacote laboral foi rejeitado pela população e agora vai sofrer “derrota política”

0 comentário(s)
GeralTábua
27 de novembro às 12h29

Programação mais abrangente e participativa pauta “Tábua de Natal 2025”

0 comentário(s)
CoimbraGeral
27 de novembro às 12h13

Produção norte-americana grava última cena nos jardins da Quinta das Lágrimas

0 comentário(s)