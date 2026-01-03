Uma mãe e dois filhos, um deles menor de idade, ficaram deslocados após um incêndio destruir completamente duas habitações vizinhas, na localidade de Aroeira, em Monte Redondo, Leiria.

Em causa estão duas “casas de madeira que têm rodas, que são amovíveis”, tendo ambas as habitações ficado “completamente destruídas”, disseram hoje à agência Lusa fontes dos Bombeiros Voluntários de Leiria e de Monte Redondo.

Numa das residências vivia a mãe, de 36 anos, e o filho mais novo, de 16 anos, enquanto na outra residia o filho mais velho, de 22 anos, adiantou o Comando Territorial de Leiria da GNR.

Os três serão deslocados para casa de familiares após o incêndio, cuja causa é desconhecida.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, o alerta para a ocorrência, que não provocou feridos, foi dado às 07:07 de hoje.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Leiria e de Monte Redondo e a GNR.