ExpoOndas volta a registar enchente

Pelo terceiro ano consecutivo que a mostra de atividades económicas, artesanato e gastronomia ExpoOndas leva dezenas de milhares de pessoas ao Mercado Municipal da Marinha das Ondas. Esta edição registou nova enchente, superando a do ano passado.

A edição deste ano começou na sexta-feira e terminou ontem. Participaram no evento 70 expositores empresariais e institucionais, 20 artesãos com stand e vários espaços dedicados à gastronomia.

“Mais uma vez, ficámos de coração cheio. A Marinha das Ondas ganhou com esta edição da ExpoOndas”, disse ontem o presidente da Junta de Freguesia da Marinha das Ondas, José Alberto Suzana, ao DIÁRIO AS BEIRAS.

