A Expofacic – Exposição Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede foi novamente distinguida no Iberian Festival Awards, estando presente como finalista em quatro categorias desta edição Ibérica de 2025.

Trata-se de um reconhecimento significativo do impacto, da qualidade organizativa e da excelência do evento, que combina tradição, inovação e dinamismo social e económico.

A maior feira-festa do país está nomeada nas categorias: Melhor Comunicação e Marketing (Best Communication & Marketing Strategy); Contribuição para a Sustentabilidade (Contribution to Sustainability); Melhor Festividade (Best Festivity – Contribution to Equality) e Prémio de Segurança no Evento (The Event Safety Award).

“A nomeação para estes prémios representa um reforço internacional do prestígio da EXPOFACIC, destacando-a entre os eventos mais relevantes da Península Ibérica. Orgulhamo-nos de uma equipa de trabalho que dá força e faz acontecer a maior feira-festa de Portugal. Trata-se de um evento que, tanto pela estratégia de comunicação, como pela sustentabilidade, segurança, qualidade do cartaz e experiência global que proporciona, projeta Cantanhede para o mundo!”, sublinha o presidente do Conselho de Administração da INOVA, Pedro Cardoso.

A 10ª edição dos Iberian Festival Awards, terá lugar a 14 de março de 2026, no âmbito do Talkfest – Music Fest Summit e até 15 de janeiro, os interessados podem votar através do link https://pt.surveymonkey.com/r/ifa2026.