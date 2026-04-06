Figueira da Foz

Evento The Deepest Why aposta na segurança

06 de abril de 2026 às 09 h00
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Evento está programado para a zona da marina | DB – Jot’Alves

Promotores reuniram-se com Santana Lopes para “esclarecer dúvidas e alinhar visões”.

Os promotores do The Deepest Why, acerca do qual o Município da Figueira da Foz emitiu em março comunicados informando que o evento ainda não estava licenciado e alertando para questões de segurança, reuniram-se com o presidente da câmara, Santana Lopes.

“Nas palavras” do presidente da câmara, afirma comunicado dos promotores, “o processo está em vias de solução, para garantir o sucesso do evento em segurança”.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o empresário Bruno Mano, da Fantastic Together, promotora figueirense do The Deepest Why, garantiu que “desde o início que a segurança é tratada com rigor”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:Jot'Alves

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