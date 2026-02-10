O estado de alerta máximo de cheias levou a Câmara e a Proteção Civil Municipal de Coimbra a montar um dispositivo de emergência para acorrer a eventuais inundações na margem esquerda, entre São Martinho do Bispo e o Ameal.

O DIÁRIO AS BEIRAS sabe que as autoridades estão a monitorizar alguns serviços, nomeadamente, lares de terceira idade, estando tudo preparado para um eventual processo de evacuação preventiva.

Além disso, foi já decidido o encerramento, esta quarta-feira, das escolas da margem esquerda do Mondego, no concelho de Coimbra.

Entretanto, nas instalações da APA – Agência Portuguesa do Ambiente, em Coimbra, deverá ter início em breve uma conferência de imprensa para fazer o ponto da situação sobre as medidas de contingência preparadas para minimizar os efeitos da subida das águas do Mondego.

