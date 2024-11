Escola de Enfermagem deverá ser integrada na universidade até final de 2025

Até ao final do próximo ano (31 de dezembro de 2025), o processo de integração da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) na Universidade de Coimbra (UC) deve estar concluído. Essa é, pela menos, a indicação do decreto-lei publicado ontem em Diário da República que procede à integração das Escolas Superiores de Enfermagem de Coimbra, de Lisboa e do Porto, nas instituições universitárias das respetivas cidades.

O processo de integração que resulta da intenção manifestada em todos os órgãos representativos da ESEnfC e da UC, ficará concluído no dia da tomada de posse do diretor ou presidente da nova unidade orgânica – o que, de acordo o diploma, deve ocorrer até ao dia 1 de janeiro de 2026 .

