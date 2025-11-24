O Papa Leão XIV inicia na quarta-feira a primeira viagem apostólica do seu Pontificado, sob a marca do diálogo ecuménico e inter-religioso, com encontros com ortodoxos na Turquia e com muçulmanos no Líbano.

A viagem foi definida pelo seu antecessor, Francisco, no quadro dos esforços de diálogo com os cristãos orientais e com o mundo muçulmano, e Leão XIV tem insistido na continuação dessa política e na defesa da paz num tempo marcado por tantos conflitos.

No domingo, Leão XIV publicou uma carta apostólica a assinalar os 1.700 anos do concílio de Niceia e pediu a unidade dos cristãos, salientando que o encontro que terá com o patriarca de Constantinopla faz parte dessa política de reconciliação, após o cisma ocorrido há mil anos.

Na carta apostólica ‘In unitate Fidei’ (Na unidade da Fé) Leão XIV pediu aos cristãos que sejam “sinal de paz e instrumento de reconciliação”, considerando que “o amor a Deus sem o amor ao próximo é hipocrisia”.

A dias do encontro ecuménico em Iznik, na Turquia, com vários patriarcas ortodoxos orientais, entre os quais o primaz de Constantinopla, Bartolomeu, o Papa defende “um renovado impulso na profissão da fé”, recordando que o credo formulado em Niceia constitui “património comum dos cristãos”, independentemente da sua origem.

A oração eucarística, que define todos os dogmas da religião cristã, foi concebida há 1.700 anos para pôr fim aos conflitos com seitas e outros movimentos religiosos que se afastavam da doutrina de Roma.

Segundo o Papa, trata-se de “uma profissão de fé que une todos os cristãos”.

A celebração formal da data está agendada para 28 de novembro, na antiga Niceia, atual cidade de Íznik, perto da antiga Basílica de São Neófito.

O Papa parte na quinta-feira para a capital turca, Ancara, onde irá visitar o mausoléu de Atatürk, fundador da Turquia moderna, e será recebido pelo Presidente, Recep Tayyip Erdoğan.

Ainda nesse dia seguirá para Istambul e na sexta-feira, Leão XIV participará num encontro de oração com bispos, padres, diáconos, pessoas consagradas e agentes pastorais na catedral do Espírito Santo, em Istambul, viahando depois de helicóptero para İznik, onde irá presidir a um encontro ecuménico de oração com representantes de várias igrejas orientais, no local onde decorreu há 1.700 anos o Concílio de Niceia .

No sábado, o Papa tem prevista uma visita à mesquita Azul, em frente à antiga basílica cristã de Hagia Sophia, e participa numa celebração ortodoxa, com um encontro previsto com o patriarca Bartolomeu, com quem irá assinar uma declaração conjunta.

No domingo, Leão XIV chega a Beirute onde será recebido pelo presidente do Líbano, o cristão maronita Joseph Aoun, pelo presidente do parlamento, o xiita Nabih Berri, e pelo primeiro-ministro, o sunita Nawaf Salam.

Na segunda-feira, estão previstas visitas a locais sagrados do cristianismo maronita (confissão em comunhão com Roma), reuniões com o clero e um encontro ecuménico, seguindo-se, na terça-feira, o ponto alto da viagem ao Líbano, com uma celebração no porto de Beirute, local atingido em 2020 por uma violenta explosão que causou milhares de vítimas.