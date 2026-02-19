diario as beiras
Empresária Cláudia Azevedo vence prémio Universidade de Coimbra 2026

A presidente executiva da Sonae, Cláudia Azevedo, é a vencedora do Prémio Universidade de Coimbra 2026, anunciou hoje a instituição.

O galardão, que conta com o patrocínio da Fundação Santander Portugal, vai ser entregue em 01 de março, na sessão solene comemorativa do 736.º aniversário da Universidade de Coimbra (UC).

“É com agrado que anuncio que Cláudia Azevedo é a vencedora do Prémio Universidade de Coimbra 2026, por escolha unânime do júri desta edição. Enquanto CEO da Sonae, Cláudia Azevedo tem demonstrado uma liderança estratégica com impacto relevante na economia portuguesa, sempre alinhada com a inovação, o desenvolvimento e a responsabilidade social”, disse o reitor da UC, Amílcar Falcão, que preside ao júri.

