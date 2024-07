Duas das vítimas do acidente mortal em Faro eram de Coimbra

Duas das três vítimas do acidente mortal que ocorreu ontem em Faro residiam em Coimbra. Emanuel tinha 31 anos e Marisa Oliveira, a sua namorada, tinha 28 anos. Foram vítimas de uma colisão frontal entre duas motos, cerca das 17H15, na estrada de acesso à praia de Faro, que também serve para aceder ao recinto da 42.ª Concentração Internacional de Motos de Faro, precisou a fonte da Relações Públicas do Comando Territorial de Faro da GNR.

Antes de chegar a uma rotunda que chamam a Rotunda do Caranguejo, que tem um parque de estacionamento de terra batida, houve uma colisão frontal entre dois motociclos, do qual resultou a morte dos respetivos condutores e um ferido grave, uma outra ocupante que ia a pendura numa das motos”, disse o capitão António Ramos. Entretanto, a jovem de 28 anos – Marisa Oliveira – que foi transportada para o hospital de Faro faleceu no início da noite.

O acidente registou-se na estrada municipal 527-1, que liga a rotunda do aeroporto Internacional Gago Coutinho, em Faro, à rotunda de acesso à ponte da praia de Faro, e “houve a necessidade de cortar a circulação rodoviária na via para a remoção” dos destroços e o levantamento dos cadáveres, operação que foi concluída às 20h20, cerca de três horas depois.

O presidente do Moto Clube de Faro, José Amaro, lamentou a morte dos motociclistas e transmitiu os pêsames às famílias e amigos das vítimas.