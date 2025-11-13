Duas raparigas, de 14 anos, ficaram gravemente feridas ao início da tarde de ontem, na sequência de um atropelamento na rua dos Bombeiros Voluntários, em Cantanhede. O acidente ocorreu às 14H26, junto a uma passadeira situada em frente ao posto da GNR.

De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, Nuno Figueiredo, as equipas foram acionadas para “um atropelamento rodoviário” e, à chegada ao local, encontraram as vítimas “caídas na via, junto à passadeira”.

As jovens apresentavam vários ferimentos, incluindo traumas graves e suspeita de lesões na cabeça.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (13/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS