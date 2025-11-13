Cantanhede
Duas adolescentes em estado grave após atropelamento em Cantanhede
DR
Duas raparigas, de 14 anos, ficaram gravemente feridas ao início da tarde de ontem, na sequência de um atropelamento na rua dos Bombeiros Voluntários, em Cantanhede. O acidente ocorreu às 14H26, junto a uma passadeira situada em frente ao posto da GNR.
De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, Nuno Figueiredo, as equipas foram acionadas para “um atropelamento rodoviário” e, à chegada ao local, encontraram as vítimas “caídas na via, junto à passadeira”.
As jovens apresentavam vários ferimentos, incluindo traumas graves e suspeita de lesões na cabeça.
