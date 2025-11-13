diario as beiras
Cantanhede

Duas adolescentes em estado grave após atropelamento em Cantanhede

13 de novembro às 10 h30
0 comentário(s)
DR

Duas raparigas, de 14 anos, ficaram gravemente feridas ao início da tarde de ontem, na sequência de um atropelamento na rua dos Bombeiros Voluntários, em Cantanhede. O acidente ocorreu às 14H26, junto a uma passadeira situada em frente ao posto da GNR.

De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, Nuno Figueiredo, as equipas foram acionadas para “um atropelamento rodoviário” e, à chegada ao local, encontraram as vítimas “caídas na via, junto à passadeira”.

As jovens apresentavam vários ferimentos, incluindo traumas graves e suspeita de lesões na cabeça.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (13/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida e Igor Moita

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de novembro

Cantanhede: Estrada submersa em Murtede cortada ao trânsito
13 de novembro

O Vale onde o futuro já começou
13 de novembro

Professores d(n)o futuro
13 de novembro

Do saber ao fazer… com sabedoria!

Cantanhede

Cantanhede
13 de novembro às 12h21

Cantanhede: Estrada submersa em Murtede cortada ao trânsito

0 comentário(s)
Cantanhede
13 de novembro às 10h30

Duas adolescentes em estado grave após atropelamento em Cantanhede

0 comentário(s)
CantanhedeEconomiaEmpresas
13 de novembro às 10h27

FAPTECH promoveu “open day” para clientes industriais

0 comentário(s)