Amanhã, a tarde desportiva promete satisfazer os desejos mais exigentes no sapatinho do futebol distrital de Coimbra.

A Divisão Elite, a Divisão de Honra e a 1.ª Divisão não param e a jornada promete muita emoção.

Não será para menos, a julgar pela “ementa”, uma vez que o “prato principal” coloca frente a frente líder e vice-líder da Elite, Nogueirense e Tourizense, que entram em campo separados por apenas um ponto. Um jogo que pode acabar com um líder mais líder ou com um novo emblema no topo da tabela.

O Nogueirense é o líder e joga em casa, por isso, em teoria, parte em vantagem. Mas, do outro lado está a equipa em melhor forma da Elite, que não perde há oito jornadas e que vem de seis vitórias consecutivas.

Rui Vale entrou no comando da equipa de Touriz à 3.ª jornada e só não venceu duas partidas, que empatou, frente a União FC e Eirense. O mesmo é dizer que nunca perdeu desde que assumiu a equipa.

No regresso a Nogueira do Cravo o jovem técnico Filipe Salvado, de 32 anos, está a fazer um trabalho irrepreensível.

O Nogueirense assumiu a liderança isolada à 5.ª jornada e nunca mais a deixou. Ainda assim o clube “vacilou” frente a outros candidatos, como foram os casos do Tocha e Vigor – as duas únicas derrotas para o campeonato – e contra o Sourense, na Taça AFC.

Toda a informação na edição impressa e digital de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS de hoje, 27 de dezembro