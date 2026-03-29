diario as beiras
Coimbra

Domingo de Ramos celebrado pelo Bispo de Coimbra D. Virgílio Antunes

29 de março de 2026 às 12 h06
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Missa foi celebrada na Sé Nova de Coimbra | Fotografia: DB- Ana Catarina Ferreira

Com a celebração da Benção dos Ramos e Missa da Paixão na Sé Nova, a Diocese de Coimbra deu hoje início à Semana Santa, com cerimónias presididas pelo bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, na Sé Nova.

Ainda em período da Quaresma – que se prolonga ao longo de 40 dias, desde a quarta-feira de cinzas até à próxima quinta-feira – o bispo fez publicar, na respetiva mensagem, que “as tempestades das últimas semanas fazem-nos viver a espiritualidade cristã na Igreja, como casa afetada e sofredora para muitos dos seus membros, mas também como casa de fraternidade e amor que se repartem por todos os irmãos e irmãs”.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação as beiras

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