Duas pessoas morreram no sábado em consequência de um acidente de viação, com uma viatura que caiu na praia fluvial de Pedrógão Grande, Leiria, indicou à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, o alerta do acidente foi dado cerca das 21:30 de sábado, com a indicação de que um veículo tinha caído naquela praia fluvial junto à barragem do Cabril.

Com o auxílio de uma equipa de mergulhadores, os corpos de duas pessoas foram resgatados da viatura submersa e o óbito foi declarado às 23:53.

No local estiveram 16 operacionais, dos bombeiros de Pedrógão Grande, GNR, INEM, Proteção Civil e dos mergulhadores de Sernache do Bonjardim (distrito de Castelo Branco).

Não foram adiantados mais detalhes sobre as vítimas mortais.