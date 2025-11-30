Dois mortos em acidente com carro que caiu em praia fluvial de Pedrógão Grande
Duas pessoas morreram no sábado em consequência de um acidente de viação, com uma viatura que caiu na praia fluvial de Pedrógão Grande, Leiria, indicou à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil.
De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, o alerta do acidente foi dado cerca das 21:30 de sábado, com a indicação de que um veículo tinha caído naquela praia fluvial junto à barragem do Cabril.
Com o auxílio de uma equipa de mergulhadores, os corpos de duas pessoas foram resgatados da viatura submersa e o óbito foi declarado às 23:53.
No local estiveram 16 operacionais, dos bombeiros de Pedrógão Grande, GNR, INEM, Proteção Civil e dos mergulhadores de Sernache do Bonjardim (distrito de Castelo Branco).
Não foram adiantados mais detalhes sobre as vítimas mortais.