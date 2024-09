Detido jovem de 18 anos suspeito de violar mulher a quem roubou dinheiro em Leiria

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje ter detido, na quarta-feira, um jovem de 18 anos suspeito dos crimes de violação e roubo de que foi vítima uma mulher de 47 anos em Leiria.

Em comunicado, a PJ adianta que “os factos foram reportados a esta polícia na madrugada do dia 18 de agosto [quarta-feira], contra desconhecidos, tendo de imediato sido desenvolvidas diversas diligências, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública de Leiria, que levaram à identificação do agora detido como autor dos crimes”.

Segundo a PJ, “promovida a recolha de prova, incluindo perícias, foi possível recolher relevante acervo que conduziu à detenção fora de flagrante delito do suspeito”, feita pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Judiciária.

A vítima “foi constrangida à prática de atos sexuais de relevo” tendo-lhe “ainda sido subtraída de uma quantia monetária”, adianta a PJ.

Fonte da PJ disse à agência Lusa que o arguido, cidadão estrangeiro em situação legal no país e sem atividade, não conhecia a vítima, tendo os crimes sido cometidos nas imediações da estação ferroviária de Leiria.

“Abordava as vítimas no espaço público, em zonas recônditas da cidade de Leiria”, afirmou a mesma fonte, salientando que a PJ tem “fortes indícios de que haverá mais vítimas”.

O arguido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para eventual aplicação de outras medida de coação.