Desenvolvimento da economia chinesa é benéfico para a economia mundial

As autoridades chinesas acabam de divulgar um pacote de novas políticas económicas que englobam os setores financeiro, imobiliário, de consumo, de investimento e o mercado de ações, entre outros.

Diversos órgãos de comunicação social internacionais receberam estas medidas com otimismo, referindo que a economia chinesa poderá atingir a meta dos 5% de crescimento este ano.

Dados económicos da China, como o Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor de manufatura, tiveram uma recuperação mais rápida. Além disso, o mercado de ações também melhorou no final do mês passado.

Nos últimos dias, bancos de investimento estrangeiros (como Goldman Sachs, UBS e Morgan Stanley), expressaram otimismo com as perspectivas dos ativos chineses, e muitas instituições elevaram as suas classificações para as ações chinesas.

Durante as recentes celebrações do Dia Nacional da China (de 1 a 7 de outubro), o mercado de consumo do país atingiu um novo patamar. O fluxo de passageiros ultrapassou dois mil milhões de pessoas, a venda de ingressos para pontos turísticos aumentou 37% em relação ao mesmo período do ano passado e a receita da bilheteria de cinemas ultrapassou 2,1 mil milhões de yuans (cerca de 272 milhões de euros)

Sendo a segunda maior economia mundial, a contínua melhoria económica da China é uma boa notícia para o mundo. Atualmente, o protecionismo no comércio global intensificou-se, a situação geopolítica é complexa e a recuperação económica mundial é fraca. De acordo com a última previsão do Fundo Monetário Internacional, a economia global crescerá 3,2% este ano, menos do que no ano passado. Perante este cenário, a economia da China apresentou recentemente uma tendência ascendente de estabilidade e progresso, o que, de acordo com analistas, “traz impulso e esperança para o crescimento económico global, para além de que a abertura constante do mercado chinês cria oportunidades de lucro para todos os países”.

Segundo dirigentes chineses, “na 3ª Sessão Plenária do 20º Comité Central do Partido Comunista da China (PCCh) foram decididas medidas de aprimoramento do mecanismo institucional de abertura para o exterior de alto nível, propondo a expansão de uma abertura sistemática”. E acrescentam:

“O aprofundamento de reformas no sistema de comércio exterior e no sistema de gestão de investimentos estrangeiros e investimentos no exterior, também será realizado, assim como a otimização do projeto de abertura regional e a melhora do mecanismo para promover a construção conjunta de alta qualidade da Iniciativa ‘Uma Faixa, Um Rota”.

Centro de Programas de Línguas da Europa e América Latina da China.