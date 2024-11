Desemprego na base de grande parte dos casos de sem-abrigo

O número e pessoas sem abrigo em Coimbra era, a 30 de junho de 2024 (últimos dados), de 259 pessoas. Estes números serviram de base ao debate promovido ontem pelo Núcleo de Planeamento e Intervenção em Sem-Abrigo de Coimbra (NPISA), sinalizando que cerca de 1/3 são estrangeiros, na sua grande maioria homens com idades entre os 45 e 64 anos.

Com a chegada do inverno, os sem-abrigo na cidade são motivo de redobrada preocução, com a vereadora da Ação Social, Ana Cortez Vaz, a destacar a existência de uma rede de 19 instituições que garante o “centro de acolhimento e emergência noturna”, sempre com vagas, caso seja essa a vontade dos que vivem sem residência fixa. A responsável destacou que “as instituições estão a trabalhar muito bem em rede no concelho, com responsabilidades e valências atribuídas”.

