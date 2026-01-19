diario as beiras
Cotrim culpa Montenegro pela possibilidade de próximo PR ser do PS

18 de janeiro de 2026
 O candidato presidencial Cotrim Figueiredo culpou hoje o presidente do PSD, Luís Montenegro, pela possibilidade de o próximo Presidente da República ser do PS, acusando-o de ter cometido “um erro estratégico”.

“Embora hoje exista em Portugal uma maioria social de centro-direita, é provável que venhamos a ter um Presidente da República oriundo do PS e, tal, ficará a dever-se exclusivamente a um erro estratégico da liderança do PSD”, afirmou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal (IL).

O também eurodeputado referiu que “apesar das evidências” e do apelo público que fez a Luís Montenegro, aquele não pôs o interesse do país à frente do interesse do seu próprio partido.

“Tenho que o dizer, Luís Montenegro não esteve à altura do legado de Francisco Sá Carneiro”, insistiu.

Na última semana de campanha eleitoral, o antigo líder da IL pediu a Montenegro para que recomendasse o voto na sua candidatura por considerar que Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP, não tinha qualquer hipótese de passar à segunda volta.

António José Seguro, apoiado pelo PS, e André Ventura, apoiado pelo Chega, vão disputar a segunda volta das presidenciais, em 08 de fevereiro, segundo os resultados provisórios das eleições de hoje.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo à frente de Gouveia e Melo e de Marques Mendes.

Perante esses resultados, o candidato presidencial vincou que nesta segunda volta os portugueses estarão confrontados com uma “péssima escolha”, situação para a qual foi alertando ao longo da campanha eleitoral.

Questionado sobre que candidato iria apoiar, Cotrim Figueiredo referiu que não tenciona endossar ou recomendar o voto em qualquer dos candidatos.

“Os eleitores que me confiaram o voto hoje fizeram-no livremente e deverão poder fazê-lo livremente outra vez na segunda volta. Confio plenamente e respeitarei totalmente essa sua decisão”, assumiu.

Autoria de:

Agência Lusa

