Coro Sinfónico Inês de Castro apresenta Requiem Coimbra 2024 na Polónia

O Coro Sinfónico Inês de Castro está na Polónia para apresentar XII Ciclo de Requiem Coimbra 2024. A “temporada 2” teve ontem início com a obra “Um Requiem alemão” de Johannes Brahms, interpretada em Rzeszów. Junta-se à Orquestra Podkarpackiej, à soprano Agata Chodorek e ao barítono Jerzy Butryn, sob a direção de Artur Pinho Maria.

O XII Ciclo de Requiem Coimbra 2024 faz parte da programação cultural de alcance estratégico da cidade, neste caso além-fronteiras. O coro garante que “tem merecido, desde a 1.ª edição do evento, o apoio do Município de Coimbra, na medida em que reforça e projeta a cultura produzida na cidade, não apenas no território local e nacional como a nível internacional, incidindo estrategicamente na área da música erudita e na valorização patrimonial”.