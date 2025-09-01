Convenção Autárquica Nacional do PS sábado em Coimbra

A Convenção Autárquica Nacional do PS, a rentrée socialista deste ano, realiza-se sábado em Coimbra e conta com intervenções de Fernando Medina, Duarte Cordeiro, Alexandra Leitão ou Manuel Pizarro, sendo encerrada pelo líder do partido, José Luís Carneiro.

Segundo o convite assinado por José Luís Carneiro, a que a agência Lusa teve acesso, o PS antecipa esta Convenção Autárquica Nacional como “um momento de afirmação dos valores e políticas dos autarcas socialistas a favor do desenvolvimento, da coesão e valorização do território e das pessoas”, mas principalmente de “apoio aos milhares de candidatos a autarcas” socialistas, que o líder do PS qualifica como “gente que fez e que faz” e como “gente de confiança”.

Com as eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro, o PS decidiu fazer a sua rentrée política com esta iniciativa, que terá lugar no Convento de São Francisco, em Coimbra, no sábado, sendo um dos momentos mais aguardados o discurso de encerramento de José Luís Carneiro.

Antes desta intervenção final, prevista para as 13:00, tempo para se conhecer o manifesto de compromisso ao qual os autarcas socialistas estarão vinculados nestas eleições, intitulado “Saber ouvir e dar voz a Portugal”.

Um dos pontos da agenda que ocupará mais tempo desta convenção serão os painéis de discussão sobre “Autarquias Socialistas: Proximidade que Transforma”, que terá um total de 11 oradores sobre diferentes temas.

Entre os vários intervenientes neste espaço, destaque para os candidatos do PS às câmaras de Lisboa e do Porto: Alexandra Leitão, que vai falar sobre “qualidade de vida: mobilidade, espaço público e habitação”, e Manuel Pizarro, com um painel sobre “resolver a crise da habitação nas cidades”.

O ex-ministro das Finanças Fernando Medina também terá uma intervenção sobre “desenvolvimento económico e finanças locais: contas certas ao serviço dos territórios, uma nova lei de finanças locais que reforce as autarquias”, enquanto o ex-ministro do Ambiente Duarte Cordeiro falará sobre “ambiente: transição verde, proteger hoje, garantir amanhã”.

A questão da saúde será abordada pelo presidente e recandidato à Câmara de Beja, Paulo Arsénio, enquanto a educação será discutida pela ex-governante e candidata à Câmara de Bragança, Isabel Ferreira.

Ana Mendes Godinho, ex-ministra e aposta do PS para Sintra, vai falar sobre a área social, enquanto a ex-secretária de Estado Isabel Oneto terá uma intervenção sobre segurança.

O candidato à Câmara de Évora, Carlos Zorrinho, participa no painel sobre fundos de coesão, enquanto o presidente da Câmara de Baião, Paulo Pereira, vai intervir sobre transparência e qualidade da democracia e o professor universitário Paulo Simões sobre inteligência artificial na administração local.

Depois da sessão de abertura, marcada para as 09:30, que entre os vários intervenientes terá o presidente do PS, Carlos César, tempo para uma homenagem aos antigos e atuais presidentes socialistas da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE).

Haverá ainda um painel sobre “Marcas identitárias do PS no poder local”, com intervenções do professor universitário Rui Pena Pires, a presidente das Mulheres Socialistas, Elza Pais e a secretária-geral da JS, Sofia Pereira.