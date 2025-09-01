diario as beiras
CoimbraNacional

Convenção Autárquica Nacional do PS sábado em Coimbra

01 de setembro às 17 h29
0 comentário(s)
DR

A Convenção Autárquica Nacional do PS, a rentrée socialista deste ano, realiza-se sábado em Coimbra e conta com intervenções de Fernando Medina, Duarte Cordeiro, Alexandra Leitão ou Manuel Pizarro, sendo encerrada pelo líder do partido, José Luís Carneiro.

Segundo o convite assinado por José Luís Carneiro, a que a agência Lusa teve acesso, o PS antecipa esta Convenção Autárquica Nacional como “um momento de afirmação dos valores e políticas dos autarcas socialistas a favor do desenvolvimento, da coesão e valorização do território e das pessoas”, mas principalmente de “apoio aos milhares de candidatos a autarcas” socialistas, que o líder do PS qualifica como “gente que fez e que faz” e como “gente de confiança”.

Com as eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro, o PS decidiu fazer a sua rentrée política com esta iniciativa, que terá lugar no Convento de São Francisco, em Coimbra, no sábado, sendo um dos momentos mais aguardados o discurso de encerramento de José Luís Carneiro.

Antes desta intervenção final, prevista para as 13:00, tempo para se conhecer o manifesto de compromisso ao qual os autarcas socialistas estarão vinculados nestas eleições, intitulado “Saber ouvir e dar voz a Portugal”.

Um dos pontos da agenda que ocupará mais tempo desta convenção serão os painéis de discussão sobre “Autarquias Socialistas: Proximidade que Transforma”, que terá um total de 11 oradores sobre diferentes temas.

Entre os vários intervenientes neste espaço, destaque para os candidatos do PS às câmaras de Lisboa e do Porto: Alexandra Leitão, que vai falar sobre “qualidade de vida: mobilidade, espaço público e habitação”, e Manuel Pizarro, com um painel sobre “resolver a crise da habitação nas cidades”.

O ex-ministro das Finanças Fernando Medina também terá uma intervenção sobre “desenvolvimento económico e finanças locais: contas certas ao serviço dos territórios, uma nova lei de finanças locais que reforce as autarquias”, enquanto o ex-ministro do Ambiente Duarte Cordeiro falará sobre “ambiente: transição verde, proteger hoje, garantir amanhã”.

A questão da saúde será abordada pelo presidente e recandidato à Câmara de Beja, Paulo Arsénio, enquanto a educação será discutida pela ex-governante e candidata à Câmara de Bragança, Isabel Ferreira.

Ana Mendes Godinho, ex-ministra e aposta do PS para Sintra, vai falar sobre a área social, enquanto a ex-secretária de Estado Isabel Oneto terá uma intervenção sobre segurança.

O candidato à Câmara de Évora, Carlos Zorrinho, participa no painel sobre fundos de coesão, enquanto o presidente da Câmara de Baião, Paulo Pereira, vai intervir sobre transparência e qualidade da democracia e o professor universitário Paulo Simões sobre inteligência artificial na administração local.

Depois da sessão de abertura, marcada para as 09:30, que entre os vários intervenientes terá o presidente do PS, Carlos César, tempo para uma homenagem aos antigos e atuais presidentes socialistas da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE).

Haverá ainda um painel sobre “Marcas identitárias do PS no poder local”, com intervenções do professor universitário Rui Pena Pires, a presidente das Mulheres Socialistas, Elza Pais e a secretária-geral da JS, Sofia Pereira.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de setembro

Eurobasket: Portugal perde com Letónia e vai jogar apuramento com Estónia
01 de setembro

Convenção Autárquica Nacional do PS sábado em Coimbra
01 de setembro

Sindicato vai impugnar despedimento de técnicos do INEM durante formação
01 de setembro

Incêndios: Lousã devolve fatura da água para populações e empresas afetadas

Coimbra

CoimbraNacional
01 de setembro às 17h29

Convenção Autárquica Nacional do PS sábado em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
01 de setembro às 08h54

Comerciantes dizem que agosto teve menos turistas na Baixa de Coimbra

0 comentário(s)
CoimbraNacional
31 de agosto às 18h20

Ex-deputado do BE diz que Rangel é rosto das desculpas do Governo sobre Gaza

0 comentário(s)

Nacional

CoimbraNacional
01 de setembro às 17h29

Convenção Autárquica Nacional do PS sábado em Coimbra

0 comentário(s)
Nacional
01 de setembro às 17h11

Sindicato vai impugnar despedimento de técnicos do INEM durante formação

0 comentário(s)
NacionalRegião Centro
01 de setembro às 16h44

Incêndios: Agricultores criticam “cadeia de burocracia” nos apoios

0 comentário(s)